Пласидо Доминго продирижирует оперой "Богема" в Большом театре

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго продирижирует оперой Джакомо Пуччини "Богема", показ которой состоится на Новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) 12 и 14 февраля. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин, обратив внимание на то, что предстоящие выступления испанского мастера продолжат его творческое сотрудничество с главным музыкальным театром России.

"Мы рады, что Пласидо Доминго снова с нами, в Большом театре", - сказал Урин. Он напомнил, что активное творческое сотрудничество Доминго с ГАБТ началось в октябре прошлого года. "На Исторической сцене Большого театра 21 октября 2020 года состоялся показ спектакля "Манон Леско", где Доминго выступил в качестве дирижера, а 24 октября он предстал как вдохновитель и исполнитель в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", в котором собрал своих коллег и друзей, включая Анну Нетребко, Ильдара Абдразакова и других артистов из разных стран", - уточнил собеседник агентства. "На этот раз всемирно признанный мастер вновь выступит в качестве дирижера, он продирижирует оперным спектаклем "Богема", который пройдет сегодня и в воскресенье, 14 февраля, на нашей Новой сцене", - отметил глава ГАБТ.

Он рассказал, что Доминго приехал в Москву 8 февраля. "И в этот день он уже был в Большом, где у него была назначена встреча с Валерием Гергиевым, который должен был дирижировать оперой Родиона Щедрина "Лолита", представленной в конкурсной программе "Золотой маски", - пояснил Урин. "В последующие дни Доминго провел несколько репетиций спектакля "Богема", а также дал мастер-классы для артистов Большого и участников нашей Молодежной оперной программы", - продолжил гендиректор ГАБТ.

По его словам, в спектакле "Богема" участвуют молодые певцы, отобранные самим Доминго. "Так, в главных партиях выступают солисты оперной труппы ГАБТ, в числе которых Бехзод Давронов, Николай Казанский, стажер оперной труппы Большого театра Светлана Лачина, а также австрийский певец Маркус Верба, победительница конкурса оперных певцов Пласидо Доминго Operalia, желанная гостья во многих оперных домах Аида Гарифуллина, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Андрей Валентий", - перечислил Урин.

Продолжение сотрудничества

Относительно продолжения творческого сотрудничества Доминго и ГАБТ Урин сообщил, что в текущем, 245-м, юбилейном сезоне Большого театра запланировано несколько совместных событий.

"Если все будет благополучно, то 9 марта состоится международный оперный гала-концерт Пласидо Доминго и его друзей", - проинформировал гендиректор ГАБТ. "Кроме того, маэстро исполнит партию Родриго в спектаклях "Дон Карлос" Джузеппе Верди (15 и 18 апреля) и выступит в роли Жоржа Жермона в "Травиате" Джузеппе Верди (5 и 8 мая)", - добавил он.

По словам Урина, нынешний визит Доминго продлится до 15 февраля. "Однако у нас уже состоялась встреча, в ходе которой мы в предварительном порядке обсудили совместные планы на следующий сезон 2021/2022 годов", - заключил гендиректор Большого театра.

О Пласидо Доминго

Доминго родился 21 января 1941 года в Мадриде. Он выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк), "Ла Скала" (Милан), Мариинском театре и других. Исполнил партии в операх "Травиата" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини, "Кармен" Жоржа Бизе, "Фауст" Шарля Гуно и другие.

Участвовал в концертной программе "Три тенора" совместно с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. Лауреат семи премий Grammy (1984-2000).

Первое выступление Пласидо Доминго на российской сцене состоялось в 1974 году в Большом театре в Москве во время гастролей "Ла Скала". С тех пор Доминго многократно приезжал в Россию. 21 января 2021 года президент РФ Владимир Путин поздравил испанского артиста с 80-летием.