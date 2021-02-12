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Минкультуры проверит более 20 подведомственных учреждений в 2021 году

Проверки планируется провести в музеях, театрах и образовательных учреждениях, уточнили в министерстве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 20 комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных Минкультуры РФ учреждениях планируется провести в 2021 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"В текущем году министерство расширило перечень подведомственных учреждений, подлежащих проверке. Это плановая работа, организации показывают свою финансово-хозяйственную деятельность. В 2021 году мы проведем порядка 20 таких проверок в музеях, театрах и образовательных учреждениях", - рассказали в пресс-службе.

Как добавили в министерстве, проверки проводятся в соответствии с положением о Минкультуры России, утвержденным постановлением правительства РФ.

Согласно документам, опубликованным на сайте Минкультуры РФ, на 2020 год планировалось провести проверки в 11 подведомственных учреждениях.

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