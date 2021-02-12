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Выставка "Русское письмо: традиция и эксперимент" открылась в Москве

Экспозиция пройдет с 12 по 21 февраля в галерее "Промграфика"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Выставка "Русское письмо: традиция и эксперимент", где представлены работы молодых каллиграфов, открылась в пятницу в московской галерее "Промграфика". Позднее пройдут три выставки в других городах России, сообщили в пресс-службе проекта.

"С 12 по 21 февраля 2021 года в московской галерее "Промграфика" пройдет вторая выставка каллиграфии и леттеринга "Русское письмо: традиция и эксперимент". В экспозиции будут представлены работы молодых каллиграфов, которые в своем творчестве обращаются к древним русским почеркам: уставу, полууставу, вязи и скорописи", - рассказали в пресс-службе.

В экспозиции можно увидеть каллиграфические композиции и прикладные шрифтовые работы в камне, ткани и дереве. Выставку в Москве дополнит цикл мастер-классов. Позднее "Русское письмо: традиция и эксперимент" покажут в Тульском историко-архитектурном музее, Рязанском областном художественном музее имени Пожалостина, центре книги и графики в Санкт-Петербурге.

Первая выставка "Русское письмо" состоялась в 2017 году в рамках фестиваля Calligrafest. В 2018 году расширенная экспозиция была представлена в Москве в галерее "Промграфика" и в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга.

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