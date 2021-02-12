"Школа современной пьесы" отправится на гастроли в Танзанию

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Школа современной пьесы" отправится в марте на гастроли в Танзанию, где представит музыкальную программу и проведет творческий вечер. Об этом сообщает пресс-служба театра в пятницу.

"8 и 9 марта на Занзибаре, 11-го и 12-го - в Дар-эс-Саламе московский театр "Школа современной пьесы" представит музыкальную программу своего артиста, балалаечника Михаила Кандаурова. Программа соткана из музыкальных треков культовых спектаклей театра и авторских композиций", - говорится в сообщении.

Также художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз проведет творческую встречу с соотечественниками. Он отметил, что театр ищет все возможные пути для продвижения русской культуры за рубежом.

"Директор Русского культурного центра Мария Патеева в крупнейшем городе Танзании, в Дар-эс-Саламе, организовала нам гастроли. В Танзании немного соотечественников, и поэтому мы везем музыкальную программу нашего уникального балалаечника Миши Кандаурова. Музыка не имеет границ. Нет языковых барьеров", - сказал Райхельгауз, чьи слова приводятся в сообщении.

Художественный руководитель театра добавил, что гастроли в Танзанию стали возможны благодаря соглашению Россотрудничества и "Школы современной пьесы". "В 2019 году благодаря этому же сотрудничеству был открыт филиал ШСП в Берлине, где на протяжении всего сезона был показан весь репертуар. А в 2020 году из-за пандемии не смогли продолжить этот проект в Париже", - рассказал он.

Театр "Школа современной пьесы" был создан Райхельгаузом в 1989 году. В театре ставят только современные пьесы, которые ранее не имели сценического воплощения. За время своего существования театр представил публике более 90 новых пьес. Среди артистов театра Ирина Алферова, Татьяна Васильева, Татьяна Веденеева, Александр Галибин и др.