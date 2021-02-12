В Петербурге увеличили до 75% заполняемость федеральных театров и концертных залов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Заполняемость федеральных театров, концертных залов и цирков в Санкт-Петербурге увеличили с 50% до 75%, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ в пятницу.

"С 12 февраля будет разрешено одновременное присутствие не более 75% посетителей в цирках, театральных и концертных залах, подведомственных Минкультуры России. Соответствующий приказ подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова", - говорится в сообщении.

Решение об увеличении заполняемости принято на основании изменений, внесенных в постановление правительства Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"Я очень рада, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволяет постепенно ослаблять ограничения. Увеличение посещаемости учреждений культуры окажет значительную поддержку нашим институциям, а также положительно повлияет на эмоциональное состояние зрителей, которые с нетерпением ждут возвращения к полноценной жизни", - приводятся в релизе слова Любимовой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее подписал постановление, согласно которому заполняемость кинотеатров, цирков, театральных и концертных залов увеличивается до 75%. На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тыс. человек. До 10 марта продлены требование согласовывать с профильными городскими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и прочих мероприятий численностью более 50 человек и запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.