Фонды Музея Победы пополнились уникальными радиоэкспонатами, переданными РТРС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Накануне Всемирного дня радио фонды Музея Победы пополнились уникальными радиоэкспонатами. "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) передала в дар музею радиоприемники, радиостанции, полевые телефоны и другие предметы, которые активно использовались связистами в годы Второй мировой войны, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе РТРС.

"У каждого из этих экспонатов есть история, но раскрывается она только в музеях, благодаря профессионализму научных работников, которые умело создают атмосферу эпохи. Подлинные предметы помогут проиллюстрировать одну из ярких и героических страниц войны - работу связистов. И мы очень рады, что эта экспозиция будет проходить в Музее Победы, главном хранителе памяти о Великой Отечественной", - подчеркнул генеральный директор РТРС Андрей Романченко, чьи слова приводят в пресс-службе.

Там отметили, что предметы, которые пополнили музейную коллекцию, были собраны сотрудниками РТРС в разных городах страны и отданы Музею Победы. Все артефакты в хорошем состоянии и представляют историческую ценность.

"Музей Победы искренне благодарен компании за этот дар. Ряд предметов скоро будут размещены в действующих экспозициях музея, другие станут экспонатами выставочных проектов. Мы надеемся, что сегодняшний опыт станет примером и для других организаций. Уверен, он поможет многим осознать необходимость передавать в музей реликвии своих компаний, чтобы сохранить бесценное наследие Великой Победы для будущих поколений", - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Так, в числе переданного оборудования не только аппараты, выпускавшиеся на радиозаводах в Харькове, Туле, Александрове, но и поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу. "Например, такие как полевой телефонный аппарат ЕЕ-8А, произведенный в США в 1943 году. А вот наушники Р-19, наиболее распространенная американская модель наушников периода Второй мировой войны, поставлялись в нашу страну вместе с радиостанциями типа V-100 не по соглашению о ленд-лизе, а по линии Амторга - американской корпорации с советским капиталом, базировавшейся в Нью-Йорке", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, среди экспонатов есть трофейная техника. Это аппарат Philips - лакированный массивный ламповый радиоприемник 845 A-14 был произведен в Германии в 1941-1942 годах и не предназначался для военных целей, а, скорее всего, был изначально приобретен состоятельным бюргером, отмечают в пресс-службе.