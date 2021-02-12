Во Владимирской области создали звуковую карту мифологических мест

ВЛАДИМИР, 12 февраля. /ТАСС/. Современная художница Ульяна Подкорытова создала первую звуковую карту мест Владимирской области, связанных с мифами о языческом урочище Шушмор, Плавучим озером, легендами о реке Клязьме. Презентация прошла на выставке "Позови меня с собой", которая в пятницу открылась на площадке центра современной культуры "Флигель" во Владимире, передает корреспондент ТАСС.

"Ульяна провела исследование мест, связанных с мифологией Владимирской области. Например, посетила озеро Плавучее, где по преданию утопили останки убийц князя Андрея Боголюбского, создала художественный образ урочища Шушмор, которое считается аномальной зоной и связано с язычеством. Прежде к ним не проявляли любопытства современные художники. Это первая попытка наслоить современное искусство на мифологию Владимирской области", - сообщила ТАСС куратор выставки Анна Лялина.

Как пояснила ТАСС Ульяна Подкорытова, в ходе путешествия по мифологическим местам Владимирской области, она создала три этюда - их основой стали звуки природы, рассказы экскурсоводов и вокал и музыкальные композиции. В треке "Шушмора", посвященном одноименному урочищу, народные напевы чередуются с информацией об аномальном магнитном поле этого места, где перестает работать электронная техника, вырастают кривые деревья, а в старину, по легендам, пропадали люди. В звукоряд также переведена история о реке Клязьме, в которой, по преданию, в XIII веке перед нападением Батыя горожане спрятали драгоценные украшения Золотых ворот, которые позже так и не были обнаружены ни местными жителями, ни исследователями.

"Мы сделали небольшую карту Владимирской области, на которой места, которые мы посетили, отмечены QR-кодами, по которым можно перейти на трек, собранный из звуков, собранных на местности. Звуковые карты - это сегодня достаточно распространенное явление, направление в саунд-арте. Я надеюсь в дальнейшем продолжить работу во Владимирской области, например", - добавила она.

На протяжении нескольких лет творчество выпускницы Школы Родченко связано русским фольклором и его современными интерпретациями - в ее работах переплетаются былины, байки, сказки, новости и мемы. Помимо презентации новых работ, во Владимир Ульяна Подкорытова привезла известные ранее арт-объекты, представленные на крупных площадках, в том числе, московского Мультимедиа Арт Музея (МАММ) и Музея Москвы - графику, керамику, лайт-боксы, костюмы к видеоопере "Рай'ок". Выставка продлится до 2 марта.