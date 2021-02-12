Выставка об истории русского православия открылась в Национальном музее Татарстана

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Выставка "Православная ризница", посвященная истории русского православия и разнообразным аспектам жизни Русской православной церкви в Татарстане, открылась в пятницу в Национальном музее республики, сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"Сегодня состоялось торжественное открытие особой кладовой - "Православной ризницы", где представлены уникальные памятники церковного искусства и православной культуры", - говорится в сообщении.

Всего на выставке представлены около 70 экспонатов, значительная их часть демонстрируется впервые. По данным сайта музея, особое место в "Православной ризнице" отвели произведению декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX веков - серебряному окладу Казанской иконы Божией Матери, многие десятилетия не покидавшему музейное хранилище.

"Образный мир православных святых олицетворен в замечательных произведениях иконописи XVII-XIX веков, среди них - "Избранные святые Гурий-Казанский чудотворец, Варсонофий-чудотворец и Герман-чудотворец", - говорится в сообщении.

Экспозиция, в частности, рассказывает о таинствах православного богослужения, представляя одеяния священников. В "Православной ризнице" также собраны предметы, отражающие обрядово-вещную часть материального бытования русского православия, это - иконы, священная книга Евангелие, церковная утварь из Казанского Богородицкого монастыря, Петропавловского и Благовещенского соборов Казани, памятники лицевого и орнаментального шитья.