Выставка об адмирале Ушакове открылась в Центральном военно-морском музее в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Выставка "Победы адмирала Ушакова", в экспозицию которой вошли образцы формы и оружия конца XVIII - начала XIX веков и другие экспонаты, открылась в пятницу в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) в Петербурге. Открытие выставки состоялось в рамках VII Коллегии музеев военно-морской направленности, работающей в ЦВММ 11-13 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

"Временная выставка "Победы адмирала Ушакова" открыта в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в рамках работающей здесь VII Коллегии музеев военно-морской направленности. На выставке из фондов ЦВММ имени императора Петра Великого <...> представлены предметы и материалы, поступившие в собрание ЦВММ в разные годы. Посетители выставки смогут увидеть модели кораблей, образцы формы и оружия конца XVIII - начала XIX веков. После продолжительной реставрации в ее экспозиции представлены картина "Вид Амальфи близ Неаполя" (1870) и диорама М. В. Кремера "Взятие Корфу" (1948)", - говорится в сообщении.

Выставка в первую очередь ориентирована на детскую аудиторию. В экспозицию вошли интересные маленьким посетителям модели кораблей, а образ адмирала в ней - образ живого человека, а не далекий идеал. "Ушаков в нашей экспозиции не фигура на недосягаемом пьедестале, а живой человек, судьбу и дела которого молодой человек может взять за образец для подражания", - цитирует пресс-служба слова заместителя директора музея Сергея Курносова.

Частью выставки стала полная серия графических листов Афанасия Депальдо, который служил мичманом на Черноморском флоте во времена сражений Ушакова во второй половине XVIII века. Он не был профессиональным живописцем, но присутствовал на палубе корабля и был свидетелем сражений.

Выставка создана при участии проекта и верфи "Штандарт" и багетной мастерской "Арт Мастер". Открытие выставки состоялось в рамках VII Коллегии музеев военно-морской направленности, которая является площадкой для обмена опытом между специалистами музеев.

Федор Федорович Ушаков (1745-1817) - русский флотоводец, адмирал (1799), командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море, не потерял в боях ни одного корабля и ни единого подчиненного, попавшего в плен. Для воинов-моряков орден адмирала Ушакова является высшей наградой. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков, в том числе за подвижническую и высокодуховную жизнь. Он стал третьим полководцем, удостоившимся такой чести после Александра Невского и Дмитрия Донского.