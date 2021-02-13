В Малом театре пройдет премьера спектакля "Месяц в деревне"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Месяц в деревне" по пьесе И. С. Тургенева пройдет в Малом театре в субботу. Постановка станет первой режиссерской работой актера Глеба Подгородинского, сообщили в пресс-службе театра.

"Это история о любви и страсти в акварельных тургеневских тонах о том, как легко разрушить хрупкое равновесие, как сложно все собрать и вернуть назад, совершив нелицеприятные поступки, будучи объятым страстью, желанием завладеть предметом своего интереса", - говорят в театре.

По словам режиссера, когда он искал пьесу для постановки, то все время возвращался к произведениям Тургенева. "И вскоре понял, что "Месяц в деревне" не отпускает меня, переживания героев мне очень близки. Нашу героиню Наталью Петровну увлекла страсть, итогом этой страсти становится несчастье многих людей - мужа, Ракитина, Веры. Но, несмотря на сложность ее характера, я ей сопереживаю", - цитируют Подгородинского в пресс-службе.

В спектакле заняты артисты Полина Долинская (Наталья Петровна), Дарья Шевчук (Верочка), Максим Филатов (Беляев), народная артистка России Алена Охлупина (Ислаева) и другие. Художником-постановщиком выступила народный художник России Мария Рыбасова.

Впервые пьесу "Месяц в деревне" поставили именно в Малом театре в 1872 году. Затем в 1881 году пьеса стала бенефисом Гликерии Федотовой. В последний раз она ставилась в 1900 году в бенефис Марии Ермоловой. Нынешняя постановка станет четвертой.