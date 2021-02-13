Новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" в Москве планируют открыть в марте

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Новую сцену столичного театра "Уголок дедушки Дурова" планируется открыть в марте. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Открытие запланировано на март. Благоустройство территории и фасадные работы завершены, заканчиваются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем", - сказал Бочкарев.

Как уточнили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы, площадь нового трехэтажного здания составляет около 4 тыс. кв. м. В подвале размещены буфет, технические и служебные помещения, кухни для приготовления корма для животных; на первом этаже - входные группы, зрительный зал, помещения для содержания животных и медкабинет; на втором этаже - зрительские ложи, помещения для животных-артистов, репетиционные залы; третий этаж - технический.

"Новая сцена "Уголка дедушки Дурова" выполнена в виде арены диаметром 13 м, 336 зрительских мест расположены в виде полукруглого амфитеатра. Оснащение арены уникальным оборудованием позволяет проводить не только концертные и цирковые постановки, но и спектакли со сценическими эффектами", - отметил Бочкарев.