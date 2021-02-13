Умер гендиректор Москонцерта Александр Беленький

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький умер в Москве на 76-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Москонцерта.

"Да, к сожалению, это так. Сегодня не стало Александра Григорьевича Беленького", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что место и дата захоронения пока неизвестны.

Александр Беленький родился 5 октября 1945 года. Он проработал в Москонцерте 56 лет. Свой трудовой путь он начал в качестве звукорежиссера, затем был начальником административно-хозяйственного отдела, заместителем директора, а с 2001 года возглавлял Москонцерт в качестве генерального директора.