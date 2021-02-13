Фиби Уоллер-Бридж и Дональд Гловер снимутся в ремейке "Мистера и миссис Смит"

"Мистер и миссис Смит", сериал от [американского актера и музыканта] Дональда Гловера и [британской актрисы и сценаристки] Фиби Уоллер-Бридж, появится на ваших экранах в 2022 году ", - говорится в сообщении стримингового сервиса Amazon Prime в Instagram.

Как уточнил журнал Variety, Уоллер-Бридж и Гловер исполнят в сериале главные роли и будут его исполнительными продюсерами. По данным издания, одной из авторов ремейка станет Франческа Слоун - сценаристка и продюсер созданного Гловером сериала "Атланта" (Atlanta, 2016 - настоящее время).

В центре сюжета "Мистера и миссис Смит" - история семейной пары. И муж, и жена - наемные убийцы. Они работают на разных заказчиков, которые дают супругам задание убить друг друга. Главные роли в оригинальном фильме исполнили Анджелина Джоли и Брэд Питт.