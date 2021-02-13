В Петербурге обнаружили в архиве неизвестный ранее автограф Александра Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Ученые Института русской литературы (Пушкинский дом, ИРЛИ РАН, Петербург) обнаружили в архиве неизвестный ранее автограф поэта Александра Пушкина (1799-1837), датированный январем 1837 года. По словам старшего научного сотрудника ИРЛИ РАН Натальи Хохловой, находка является одним из последних автографов Пушкина (поэт умер в феврале 1837 года).

"Обнаруженный автограф представляет собой пометы Пушкина в виде текстовых вставок и трех отдельных исправлений в рукописи [Александра] Тургенева (1784-1845) в его письмах [князю Александру] Голицыну (1773-1844)", - сказала Хохлова в своем выступлении по видеосвязи, размещенном в группе института во "ВКонтакте".

Она отметила, что историк Тургенев был другом Пушкина, он занимался, в частности, поиском источников по российской истории в парижских архивах, отправлял отчеты своему руководителю, князю Голицыну. Часть собранных материалов Тургенева Пушкин хотел опубликовать в пятом томе журнала "Современник", который поэт основал в Петербурге в 1836 году.

"16 января [1837 года] Пушкин, прочитав письма Голицыну, отправил Тургеневу этот материал вместе с таким сопроводительным письмом: "Вот вам ваши письма. Должно будет вымарать казенные официальные фразы и также некоторые искренние душевные слова. <...> Что вы вставите, то постарайтесь написать почетче. Думаю дать этому всему вот такое заглавие - "Труды изыскания такого-то, или А. И. Т. в римских и парижских архивах". Статья глубоко занимательная". <...> Пушкин вносил правку в начале 20-х чисел января [1837 года]. Поэтому мы можем говорить, что это один из самых последних автографов Пушкина", - рассказала Хохлова.

Она отметила, что исследователи обнаружили письмо в архиве братьев Тургеневых, которое, вероятно, после смерти Пушкина было возвращено Александру Тургеневу. Это классический семейный архив нескольких поколений семьи Тургеневых (отчетов, писем, переписок, записей и пр.), который в течение 1904-1912 годов был передан Академии наук как исторический памятник. Архив насчитывает около 5 тыс. единиц хранения. В частности, он является ценным историческим источником для изучения последних месяцев жизни Пушкина.

"Ценно в этой находке также то, что редакторских материалов "Современника" сохранилось крайне мало. Если бы дело было доведено до конца, [то есть Пушкин бы сам опубликовал письма Голицыну], то, скорее всего, этот автограф бы не сохранился, а был уничтожен", - отметила Хохлова.