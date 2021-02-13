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Умер актер Олег Валкман, известный по сериалу "След"

Ему было 52 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Актер Олег Валкман умер в Москве 12 февраля на 53-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его представитель Алена Мишина.

"Олег Владимирович скончался, причина смерти пока неизвестна. Дата и время прощания будут названы позднее", - сказала собеседница агентства.

На сайте Валкмана отмечается, что он умер после непродолжительной болезни.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Сыграл в сериалах "Телохранитель-2", "Эшелон", "Штрафбат", "След", "Громовы" и многих других кинопроектах.

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