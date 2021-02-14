В США на аукционе распродали коллекцию нью-йоркского Музея шпионажа КГБ

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Коллекция нью-йоркского Музея шпионажа КГБ, прекратившего свое существование в прошлом году, распродана в субботу на торгах под названием "Реликвии холодной войны", организованных аукционным домом Julien’s Auctions. Как сообщается на его сайте, самым дорогим лотом прошедших торгов стала женская сумочка со встроенной в нее скрытой камерой, которая ушла с молотка за $32 тыс. при эстимейте в $2-3 тыс.

"Аукцион "Реликвии холодной войны", на котором представлена коллекция Музея шпионажа КГБ, - это первые в мире и самые обширные торги, на которых представлены наиболее редкие и важные артефакты из США, Советского Союза и Кубы эпохи холодной войны", - указывается на сайте аукционного дома. Всего на торгах были представлены более 400 лотов, начиная с миниатюрных фотокамер и звукозаписывающих устройств, замаскированных под самые разнообразные предметы обихода, и заканчивая подлинным документом, написанным Эрнесто Че Геварой, который был продан $16 тыс. при эстимейте $10-15 тыс.

Торги проводились в субботу в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния), однако ставки можно было сделать также в онлайн-формате в режиме реального времени. За $25 650 была продана советская "шпионская монета" номиналом один рубль с потайным хранилищем. Специалисты ожидали, что финальная ставка на нее не будет превышать $200-300. Шифровальная машина "Фиалка", способная создавать 590 квадрильонов комбинаций, ушла неназванному покупателю за $22 400 при эстимейте в $18-19 тыс. Миниатюрная фотокамера, замаскированная под пачку сигарет John Player Special, продана за $19 200 при эстимейте в $600-800.

"Коллекция впервые была выставлена на общественные торги", - указывают организаторы. По словам главы аукционного дома Даррена Джулиена, торги "Реликвии холодной войны" "предоставляют возможность прочувствовать геополитические, экономические и культурные потрясения тех времен".

Музей шпионажа КГБ, открывшийся на Манхэттене в начале 2019 года, прекратил свое существование в минувшем октябре. Как сообщила тогда газета The New York Times со ссылкой на организатора музея - выходца из Литвы Юлиуса Урбайтиса, руководство вынуждено было принять "трудное решение" в связи с тем, что музей был закрыт с марта 2020 года из-за пандемии нового коронавируса.