В Москве огласили шорт-лист конкурса драматургии "Действующие лица"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Международный конкурс русскоязычной драматургии "Действующие лица" объявил короткий список, в который вошли десять лучших пьес 2020 года. Среди них в том числе новые произведения Анастасии Букреевой, Ники Вельт и Александры Фоминой, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора конкурса - московского театра "Школа современной пьесы".

В шорт-лист вошли пьесы "Бухта Тандзы" Букреевой, "Звезды в черной дыре" Вельт, "Я танцую как дебил" Игоря Витренко, "Империя света" Даны Жанэ, "Родительский комитет" Татьяны Загдай. Кроме того, жюри выбрало произведения "Непростая жизнь, огромная любовь и великий дар Фриды Кало" Ольги Красковой, TERRA NULLIUS ("Ничейная земля") Ивана Крепостного, "Окна выходят на театр" Дмитрия Ластова, "Душа героя" Нины Тодыбаевой и "Отщепенцы" Фоминой.

В пресс-службе уточнили, что в состав жюри вошли пять молодых режиссеров. Они, уже в качестве конкурсантов программы "Класс молодой режиссуры", 31 мая по отобранным пьесам представят эскизы на постановку спектакля в театре. Так, Никита Бетехтин подготовит эскиз по пьесе "Звезды в черной дыре", Филипп Гуревич - по пьесе "Бухта Тандзы". Номинированная на премию "Золотая маска" режиссер Галина Зальцман поставит произведение "Отщепенцы". Режиссер Павел Макаров поставит "Окна выходят на театр", а Виктория Печерникова - "Империю света".

Как отметила арт-директор конкурса "Действующие лица" Екатерина Кретова, театр стойко придерживается позиции, согласно которой современная пьеса рассматривается как основа для создания авторского режиссерского спектакля. "Это значит, что для нас текст драматурга - не самостоятельное литературное произведение, а элемент сценического действия. <...> Именно поэтому мы решили дать режиссерам полное право выбирать только тот материал, который им реально нужен для их творческого высказывания", - цитируют ее слова в пресс-службе.

В свою очередь координатор программы "Класс молодой режиссуры" Евгений Кочетков пояснил, что в этом году участники получат большую свободу для реализации своих заявок, и прежде всего - по времени. "Если на прошлых конкурсах действовало строгое ограничение - отрывок не должен был выходить за рамки 15 минут, то в этом году мы режиссеров не лимитируем. Это даст им возможность более глубоко раскрыть свой замысел и показать полноценный эскиз будущего спектакля", - приводит его слова пресс-служба.

Сборник "Лучшие пьесы 2020" по традиции будет издан в партнерстве с Российской государственной библиотекой искусств.

"Действующие лица" были учреждены в 2003 году по инициативе театра "Школа современной пьесы". С 2008 года конкурс изменил условия проведения в части формирования жюри и выбора десяти пьес-победителей. В качестве членов жюри стали выступать режиссеры-дебютанты.