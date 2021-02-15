В Москино пройдет "Неделя Берлинале" с 25 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Специальная программа "Неделя Берлинале" пройдет с 25 февраля по 1 марта в кинотеатре "Москино Факел". За это время зрители смогут увидеть фильмы, отмеченные призами Берлинского международного кинофестиваля, сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"С 25 февраля по 1 марта в кинотеатре "Москино Факел" будет показана программа "Неделя Берлинале", в которую войдут фильмы, отмеченные призами Берлинского международного кинофестиваля. В программе - мрачная притча "Туринская лошадь" венгерского режиссера Белы Тарра, документальный фильм о постановке пьесы Шекспира в итальянской тюрьме "Цезарь должен умереть" кинорежиссеров Паоло и Витторио Тавиани, лирическая фантазия о любви "О теле и душе" Ильдико Эньеди и другие", - сказал собеседник агентства.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты на фильмы можно онлайн на официальном сайте киносети.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. Москино ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке Москино хранятся около девяти тысяч 35мм копий советской классики. Москино выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".