Театр "Сатирикон" инсценировал повесть Водолазкина "Близкие друзья"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский государственный театр "Сатирикон" под руководством Константина Райкина готовит к выпуску спектакль по повести Евгения Водолазкина "Близкие друзья" на тему Второй мировой войны. Премьерные показы пройдут 18-20 февраля на сцене Центрального дома актера (ул. Арбат, 35), сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе театра Екатерина Купреева.

"18, 19, 20 февраля на сцене Центрального дома актера театр "Сатирикон" представит спектакль по повести Евгения Водолазкина "Близкие друзья" на тему Второй мировой войны. История рассказывает о жизни трех друзей из Мюнхена. Один из героев, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда, спустя десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь еще раз", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что режиссером спектакля стал Сергей Сотников, художником - Марфа Гудкова. В ролях заняты Даниил Пугаев, Ярослав Медведев, Алена Разживина, Павел Алексеев, Ульяна Лисицина.

О теме спектакля

По словам пресс-атташе, повесть "Близкие друзья" была написана Водолазкиным вскоре после романа "Лавр". Евгений Водолазкин прочитал в немецкой газете статью о двух сослуживцах, которые воевали на Восточном фронте, как они это называли, на нашей земле. Когда один погиб, другой запаял его в цинковый гроб и возил по фронтам до тех пор, пока не удалось найти самолет и отправить тело покойного вдове в Германию. Эта история потрясла автора.

Сам Водолазкин уверяет, что "повесть "Близкие друзья" - не о прощении, она - о понимании". "Понимая их, мы лучше понимаем себя. Мы как бы отражаемся в них так же, как они - в нас. Как два зеркала, которые бесконечно отражают друг друга, и это помогает понять видимое в обоих зеркалах", - считает автор.

Со своей стороны режиссер Сотников признается, что "конечно, сложно подступиться к теме Второй Мировой войны с другой стороны окопа". "Ведь тут все очевидно: фашизм - это яд, который смертельно отравил человечество. Но что же делать с живым человеком? Как ему сохранить гуманизм в обстоятельствах войны?" - размышляет постановщик.

Своим мнением поделился и худрук "Сатирикона" Райкин. "Когда мы изучаем историю врага, мне кажется принципиальным не забывать, что эти люди каким-то образом пришли к положению воевавших против нас. Они вели такую неправедную завоевательную войну, но это были люди. Со своими историями, судьбами, иногда очень трогательными человеческими мотивами, установками. Фашизм - это не то, что происходило с чужими людьми. Очень важно сейчас понимать, что такое явление как фашизм рядом с нами, и продолжает быть опасным. Продолжает быть угрозой человеческой психологии", - сказал худрук "Сатирикона".