Кинофестивальный совет рассмотрит более 100 заявок на проведение смотров в РФ в 2021 году

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 заявок на проведение российских и международных кинофестивалей в 2021 году поступило в Минкультуры РФ, их рассмотрит в среду кинофестивальный совет. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

"17 февраля состоится заседание кинофестивального совета при Министерстве культуры Российской Федерации, в котором примет участие глава ведомства Ольга Любимова. В 2021 году в адрес Минкультуры поступило более 100 заявок на проведение российских и международных кинофестивалей на территории России", - рассказали в пресс-службе.

Заседания совета проходят ежегодно на протяжении свыше 10 лет. Эксперты, входящие в его состав, рассматривают заявки, поданные организациями кинематографии, которые претендуют на получение финансирования на проведение кинофестивалей на территории РФ.

Экспертами совета выступают гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, продюсеры Алексей Агранович, Екатерина Филиппова, кинокритики Константин Шавловский и Петр Шепотинник и другие.