Церемонию награждения национальной кинопремии "Ника" планируется провести 25 апреля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Организаторы премии "Ника" планируют провести церемонию награждения 25 апреля 2021 года, номинантов за 2020 год назовут в начале марта. Об этом ТАСС сообщила в понедельник главный редактор награды Ирина Ильичева.

"Мы планируем провести церемонию 25 апреля в "Вегасе" и очень надеемся, что наши планы осуществятся, и мы вручим "Нику" за 2019 и 2020 годы", - сказала Ильичева.

Как уточнила собеседница агентства, список номинантов за 2020 год планируется огласить в начале марта.

На премию за 2019 год претендуют пять российских картин, среди которых "Дылда" Кантемира Балагова, "Грех" Андрея Кончаловского, "Айка" Сергея Дворцевого, "Одесса" Валерия Тодоровского и "Француз" Андрея Смирнова. Лидерами по числу номинаций стал фильм "Француз" (девять категорий). Следом идет картина "Дылда", у нее восемь категорий.

"Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.