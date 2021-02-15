Нижегородская область присоединилась к проекту возврата налогов с кинопроизводства

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Нижегородская область присоединилась к проекту "Кино России", который реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ), Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Минкультуры России и Фонда кино. Он дает возможность возврата налогов с кинопроизводства, сообщается на официальном сайте АСИ.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в развитии теле- и кинопроизводства в Нижегородской области подписали гендиректор АСИ Светлана Чупшева, глава региона Глеб Никитин и председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

"В 2021 году Нижегородская область присоединяется к программе рибейтов - налоговых возвратов с кинопроизводства, заключив договор с инициаторами проекта - Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Кинокомиссия поможет нам определить достойные проекты, найти ответы на вопросы о наличии съемочных площадок, оборудования, сервисных компаний, павильонов, а также получить информацию о местной киноиндустрии", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Чупшевой, в Нижегородской области немало прекрасных мест для съемок, и теперь эти локации станут более доступными для российских кинопроизводителей. "Организация кинопроцесса в регионе позволит создать новые рабочие места, даст импульс развитию малого бизнеса, будет способствовать притоку туристов. Все это в конечном итоге окажет позитивное влияние на деловой и инвестиционный климат. Уверена, что управленческая команда Нижегородской области создаст для съемочных групп режим наибольшего благоприятствования", - отметила она.

Как отметил Сельянов, с историей этих мест связано производство большого числа фильмов, а некоторые из них нашли свое заслуженное место в золотом фонде отечественного кинематографа.

Проект "Кино России" направлен на создание благоприятных условий для кино- и телепроизводства. Под такими условиями подразумевается организация региональных кинокомиссий, которые безвозмездно оказывают кинокомпаниям помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности их проведения, в привлечении местных кадров. Также в ряде случаев региональные власти предоставляют кинокомпаниям финансовые компенсации части затрат на съемки из местного бюджета: речь идет о рибейте, системе налоговых возвратов в размере от 15% до 50%. Ранее к проекту "Кино России" присоединились Подмосковье, Санкт-Петербург, Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Ростовская, Вологодская, Псковская, Калужская, Ярославская и Ленинградская области, Краснодарский край, Карелия и Адыгея.