Прокат в России и странах СНГ принес мультфильму "Душа" свыше 1 млрд рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кассовые сборы анимационного фильма "Душа" режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса в России и странах СНГ превысили 1 млрд рублей, его увидели свыше 4 млн человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Disney.

"По предварительным данным, сборы фильма в России и странах СНГ за весь период проката составили 1 069 332 694 рубля ($14,2 млн), а общее количество зрителей, увидевших картину за этот период, составило более 4 миллионов человек", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в компании, мультфильм стал самым кассовым проектом Disney и Pixar в отечественном прокате, опередив картину "Головоломка" 2016 года.

Анимационный фильм "Душа" студии Pixar вышел в российский прокат 21 января. По сюжету школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший достичь больших высот в музыкальном мире и стать великим артистом, успешно проходит прослушивание в одну из музыкальных компаний, но по пути домой с ним происходит несчастный случай. Его душе, отправляющейся в иной мир, предстоит переосмыслить жизнь. Мультфильм три недели подряд становился лидером отечественного проката.