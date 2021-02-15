В Екатеринбурге в рамках Дней якутского кино пройдет спецпоказ фильма "Пугало"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Спецпоказ мистической драмы о якутской колдунье "Пугало" и встреча с режиссером кинокартины "Царь-Птиц" Эдуардом Новиковым состоятся в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге в Дни якутского кино, которые пройдут с 18 по 21 января. Об этом сообщили в понедельник в официальной группе центра во ВКонтакте.

"С 18 по 21 февраля пройдут показы в рамках программы Дней Якутского кино. 18 февраля премьерный показ мистической драмы о якутской колдунье "Пугало" и встреча с актрисой Валентиной Романовой-Чыскыырай. 19 февраля показ фильма "Царь-Птица" и встреча с режиссером Эдуардом Новиковым", - говорится в сообщении. Все фильмы Дней якутского кино представят на якутском языке с русскими субтитрами.

Как рассказали ТАСС в центре, драма "Пугало" стала первым якутским фильмом, вошедшим в конкурсную программу "Кинотавра". При этом она взяла сразу три приза: Гран-при, приз Гильдии киноведов и кинокритиков, приз за лучшую женскую роль. Картина рассказывает о знахарке, которая живет в якутской деревне - односельчане сторонятся ее, но тайком спешат за помощью. В общероссийский прокат "Пугало" выходит 25 февраля.

Кроме того, 20 и 21 февраля зритель увидит кинокартины "Надо мною солнце не садится" и "Бог Дьесегей", а также документального фильма "Первая любовь".

Ельцин Центр открыли в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтировали 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.