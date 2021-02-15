Фестиваль актуальной музыки New/Open собрал более 2 тыс. человек на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Фестиваль актуальной музыки New/Open Showcase 2021, который прошел в Екатеринбурге с 12 по 14 февраля, собрал 2,3 тыс. гостей и участников. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фестиваля.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Это творческий акселератор для российских музыкантов.

"2 300", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, сколько участников и гостей собрал фестиваль.

По итогам презентаций музыкальных проектов на фестивале вручили гранты 10 группам на общую сумму почти 4 млн рублей. Жюри выбрало проекты музыкантов из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Казани: Tihotiho, Settlers, The RIG. Russian Improv Group, Nuggers, "Сова", "Наум Блик", Hod la zba, "ИльяМазо", ГАФТ, Mitya. Оценивались не только творчество, но и актуальность заявки, оригинальность и реалистичность проекта. Также организаторы предусмотрели дополнительные призы для ряда исполнителей и проектов.

"Формат шоукейса помогает в развитии и становлении молодых музыкантов, дает им новые знания, навыки, связи и финансовые средства для достижения своих творческих целей", - цитирует пресс-служба фестиваля руководителя New/Open Наталию Шмелькову.

За три дня на фестивале выступили 48 музыкальных коллективов, это 20 часов живых концертов. Кроме того, прошли 18 часов лекций и воркшопов, встречи молодых музыкантов с представителями индустрии.