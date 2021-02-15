Санкт-Петербург представит осенью культурную программу в финском городе-партнере Турку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Дни Санкт-Петербурга в финском городе Турку пройдут осенью в рамках сотрудничества городов-партнеров, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Петербурга.

Планы проведения культурной программы обсудили в понедельник на встрече в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Хаависто посетил Петербург для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он встретился также с губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Готовится культурная программа в рамках Дней Санкт-Петербурга в городе-партнере - Турку", - сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов на встрече выразил надежду, что эпидемическая ситуация позволит представителям Петербурга в сентябре в очном режиме поздравить жителей Турку с днем города. Губернатор отметил, что интенсивность отношений Петербурга с финскими партнерами, несмотря на пандемию, не уменьшилась. Многие мероприятия были проведены онлайн. Продолжилось сотрудничество с приграничными регионами Финляндии, укреплялась кооперация с городами-партнерами.

"Наш город входит в число лидеров по масштабам приграничного и межрегионального сотрудничества с государствами Евросоюза. Петербург реализует 64 из 71 проекта, инициированного между Россией и Финляндией. Сейчас ведется подготовка новых программ на период до 2027 года", - привела пресс-служба слова Беглова.