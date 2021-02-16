Фильм Бекмамбетова о подвиге советского летчика "Девятаев" выйдет 29 апреля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Фильм Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика Михаила Девятаева во время Великой Отечественной войны выйдет в российский прокат 29 апреля, позднее специальную версию картины в вертикальном формате выпустят в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, сообщает пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures.

"29 апреля в широкий российский прокат выходит новый военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Это захватывающая история советского военного летчика, который, оказавшись в немецком плену, планирует побег на самолете с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева", - рассказали в пресс-службе.

Роли в фильме сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие. Бекмамбетов снимал картину с Сергеем Трофимовым: ранее они вместе работали над "Ночным дозором". Блокбастер создан компаниями "Базелевс", "ВоенФильм" и МТС Медиа, в прокат он выходит при поддержке "России 1".

После проката специальная версия "Девятаева" для экранов мобильных устройств в вертикальном формате выйдет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Как отметили в пресс-службе, Бекмамбетов создал уникальное с технологической точки зрения кино. Например, сцена воздушного боя была отрепетирована в пространстве военного онлайн-стимулятора War Thunder для воссоздания эффекта присутствия. Съемки проходили в павильонах "Ленфильма" и в Кронштадте, часть из них провели в дистанционном формате из-за начала пандемии.

"Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь, нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране", - отметил Бекмамбетов, которого процитировали в пресс-службе.

Михаил Девятаев 13 июля 1944 года был сбит, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым, дождавшись ухода техников и убив охранника, захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.