Исторический музей оцифровал 1,5 млн экспонатов из своей коллекции

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный Исторический музей опубликовал в открытом доступе уже 1,5 млн памятников из своего собрания. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник директор музея Алексей Левыкин.

"Сейчас, если вы зайдете на сайт Государственного исторического музея, вы можете ознакомиться где-то с 1,5 млн единиц памятников, которые хранит Исторический музей", - сказал Левыкин.

В июле прошлого года сообщалось, что оцифровано более 1 млн экспонатов. Тогда же Левыкин говорил, что в 2021 году планируется выложить в открытый доступ уже все 5 млн экспонатов из коллекции.