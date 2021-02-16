{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова

Причина смерти пока не называется
Лариса Кичанова в спектакле по пьесе А.Н.Островского "Правда - хорошо, а счастье - лучше", 2002 год Валентин Кузьмин/ТАСС
Описание
Лариса Кичанова в спектакле по пьесе А.Н.Островского "Правда - хорошо, а счастье - лучше", 2002 год
© Валентин Кузьмин/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра во вторник.

"Умерла наша актриса Лариса Кичанова", - сказали в пресс-службе и добавили, что она скончалась не от заболевания, вызванного коронавирусом. Точную причину смерти в театре пока не знают.

Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. По окончании средней школы некоторое время служила актрисой в Куйбышевском драматическом театре им. Горького. В 1972 году окончила ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр.

За годы работы в театре сыграла десятки ролей. Среди созданных ею образов - княжна Мстиславская ("Царь Федор Иоаннович"), Лизанька ("Достигаев и другие"), Татьяна Хрущ ("Любовь Яровая"), Наталья Дмитриевна ("Дядюшкин сон"), Устинья Наумовна ("Свои люди - сочтемся!") и многие другие.

Теги
Россия
Исторический музей оцифровал 1,5 млн экспонатов из своей коллекции
В 2021 году все 5 млн экспонатов будут доступны онлайн на сайте музея
Читать полностью