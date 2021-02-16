Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра во вторник.

"Умерла наша актриса Лариса Кичанова", - сказали в пресс-службе и добавили, что она скончалась не от заболевания, вызванного коронавирусом. Точную причину смерти в театре пока не знают.

Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. По окончании средней школы некоторое время служила актрисой в Куйбышевском драматическом театре им. Горького. В 1972 году окончила ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр.

За годы работы в театре сыграла десятки ролей. Среди созданных ею образов - княжна Мстиславская ("Царь Федор Иоаннович"), Лизанька ("Достигаев и другие"), Татьяна Хрущ ("Любовь Яровая"), Наталья Дмитриевна ("Дядюшкин сон"), Устинья Наумовна ("Свои люди - сочтемся!") и многие другие.