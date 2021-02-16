В Новосибирске на площадке Дома актера создали новый театр с классическим репертуаром

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Драматический театр для продолжения традиций классического репертуарного театра создали в Новосибирске на площадке Дома актеров. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра культуры Новосибирской области Наталью Ярославцеву.

"Деятельность нового театра позволит сделать театральное искусство более доступным для жителей области, увеличить охват детского и молодежного населения театральными постановками классического репертуара", - приводит слова министра пресс-служба.

Также, по словам Ярославцевой, Новосибирский драматический театр поспособствует развитию в регионе конкурентной среды в предложении профессионального театрального творческого продукта, созданию нового репертуарного классического театра, сохранению исторической памяти и лучших театральных традиций русского репертуарного театра.

"Театр задуман как репертуарный театр с труппой минимальной численности: 10-12 штатных единиц. Другие актеры будут привлекаться на отдельные проекты и роли. Театр также будет активно приглашать для практики и работы режиссеров, обучающихся в Новосибирском государственном театральном институте, и выпускников", - говорится в сообщении.

Кроме этого, планируется, что театр будет осуществлять просветительную деятельность - проводить читки новых пьес, лаборатории по созданию режиссерских эскизов по русской классике, лекции, мастер-классы и другие мероприятия, в том числе в рамках реализации федерального межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников".

Основные городские театры появились в Новосибирске в советское время. Самым известным из них является Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ), после постройки ставший символом города. Сейчас в Новосибирске насчитывается около 20 театров и театральных объединений.