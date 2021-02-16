Дом Christie’s впервые выставил на аукцион цифровое произведение искусства

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Коллаж из 5 тыс. цифровых произведений изобразительного искусства американского графика Майка Винкельманна выставлен на аукцион, который пройдет в режиме онлайн с 25 февраля по 11 марта. Об этом сообщило во вторник на своем сайте нью-йоркское отделение дома Christie’s.

Гигантский коллаж под названием Everydays - The First 5 000 Days представляет собой результат тринадцатилетнего творчества графика из Южной Каролины. В мае 2007 года он решил создавать новую картину в цифровом формате каждые сутки 5 тыс. дней подряд и осуществил свой замысел. "Это первое чисто цифровое произведение искусства, выставляемое на торги традиционным аукционным домом", - подчеркивает Christie’s, уточняя, что подлинность данной работы заверена благодаря технологии блокчейн.

С точки зрения экспертов аукционного дома, коллаж отражает подлинную эволюцию творчества автора. Он начинал с обычных рисунков, добавив позднее 3D-графику, абстрактные образы и экспериментировал с цветом и формой. Изображал героев мультфильмов, бывшего президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и поп-певца Майкла Джексона. Отдельная аллегорическая работа посвящена эпизоду на теледебатах вице-президента США Майкла Пенса с кандидатом от демократов на должность второго лица в государстве Камалой Харрис 7 октября прошлого года в Университете Юты в Солт-Лейк-Сити.

Повышенное внимание зрителей по итогам дебатов привлекли не только политические вопросы, но и появление на голове Пенса обыкновенной мухи. Это обстоятельство обсуждали потом как центральные американские СМИ, так и пользователи соцсетей. В Twitter сразу после окончания дебатов тема стала одной из самых обсуждаемых, пользователи упомянули ее в своих сообщениях несколько сотен тысяч раз.

Christie’s называет творчество американского графика "пророческим и зачастую фривольным". Это обстоятельство, однако, не помешало Винкельманну, творящему под псевдонимом Beeple, набрать 1,8 млн подписчиков в Instagram, сотрудничать с домом моды Louis Vuitton, компанией Nike, певицей Кэти Перри и актером Дональдом Гловером (Childish Gambino).

Стартовая цена коллажа определена всего в $100. Коллекция других 20 работ графика, выставленная на альтернативной торговой площадке, была продана за $3,5 млн в декабре.