Умер испанский поэт Жоан Маргарит

МАДРИД, 16 февраля. /ТАСС/. Каталонский поэт Жоан Маргарит умер во вторник в Испании в возрасте 82 лет. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, Маргарит умер в населенном пункте Сан-Жуст-Десверн (автономное сообщество Каталония). Чуть менее года назад у него было диагностировано серьезное заболевание.

Жоан Маргарит родился в каталонском муниципалитете Санаужа 11 мая 1938 года. Он является обладателем многочисленных наград. В 2019 году поэт был удостоен испанской премии королевы Софии по ибероамериканской поэзии и премии Мигеля де Сервантеса. Работы поэта были переведены на разные языки. Его самыми известными сборниками стихотворений стали "Жоана" (Joana) и "Дом милосердия" (Casa de Misericordia).

"Я глубоко сожалею в связи со смертью великого поэта Жоана Маргарита, архитектора слов", - написал в Twitter председатель правительства Испании Педро Санчес. Премьер также назвал Маргарита "одним из самых читаемых и любимых поэтов" страны.