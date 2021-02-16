В Петербурге отреставрируют часовню, построенную в честь спасения императорской семьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Реставраторы в Санкт-Петербурге выполнят в этом году работы по восстановлению исторического облика часовни, которую возвели в конце XIX века в память о спасении императорской семьи при крушении поезда. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

"Реставрация часовни станет последним этапом возвращения исторического облика ансамблю, являющемуся одной из визитных карточек Санкт-Петербурга. Часовня выполнена в стиле ампир, в котором построен и Измайловский собор. Высокий купол выкрашен в голубой цвет и украшен золотыми звездами. Будут проведены работы по расчистке, укреплению и восполнению утрат всех декоративных элементов фасадов, крыши, купола и интерьеров часовни", - говорится в сообщении КГИОП.

Реставраторы расчистят лепной декор от многослойных поздних покрасок, воссоздадут дубовые двери и оконные рамы. По историческим материалам восстановят накладные позолоченные звезды на куполе. На эти работы из бюджета Санкт-Петербурга выделили 18,3 млн рублей. Реставрация Троицкого собора, памятника федерального значения, велась с 1995 по 2019 год. Как отмечают представители комитета по охране памятников, реставрация затянулась из-за того, что в 2006 году произошел пожар, уничтоживший большой купол собора, на его восстановление ушло пять лет.

Часовню Троицкого собора построили в 1895 году на добровольные пожертвования офицеров Измайловского полка и именитых прихожан в память о спасении императорской семьи во время крушения поезда 17 октября 1888 года в Борках и спасении наследника престола, будущего императора Николая II, при покушении в городе Оцу (Япония) 11 мая 1891 года. По данным КГИОП, часовню закрыли в 1924 году, с 1930 года в здании размещалось кафе, с 1937 - пивной ларек. Здание пострадало от бомбежек и артобстрелов во время Великой Отечественной войны, после войны часовню использовали как склад. Часовню вернули церкви в конце 1990-х годов.