Премьера киносказки "Конек-Горбунок" прошла в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьера сказочного приключенческого фильма "Конек-Горбунок" состоялась во вторник в столичном киноцентре "Октябрь". Создатели назвали картину настоящим детским кино в лучших традициях отечественных сказок, которое будет интересно зрителям всех возрастов, передает корреспондент ТАСС.

Фильм "Конек-Горбунок" режиссера Олега Погодина снят по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана и его помощника Конька-Горбунка. "Большая радость видеть не 25%, а 50% зала. Надеюсь, фильм порадует нас сборами. Большинство из нас воспитывались на картинах Александра Птушко и Александра Роу и нам их страшно не хватало. Их не хватало нашему кинематографу и, на мой взгляд, момент настал. Мы видим возрождение этого жанра. Это настоящее детское кино, которое при этом будет интересно всем зрителям", - отметил замгендиректора ВГТРК, продюсер Антон Златопольский.

Продюсер Сергей Сельянов подчеркнул, что фильм создавался "с сердцем и душой". "Это была особая ответственность. Давайте посмотрим, что получилось", - сказал он.

Героям картины предстоит выполнить непростые задания царя-самодура - поймать Жар-птицу, вызволить из плена Чудо-юдо рыбу кит, привезти ко двору прекрасную царевну. Роль Ивана исполнил Антон Шагин, Коньком-Горбунком стал Павел Деревянко, в образе царя предстал Михаил Ефремов, в роли его невесты - Паулина Андреева.

"Это кино масштабное, оно навсегда, оно для зрителя. Спасибо огромное тем людям, которые работали над этой картиной. Для каждого из них это был титанический труд. <...> Послание фильма такое: делать добро. Иван получает поддержку, своего ангела-хранителя в лице Конька-Горбунка, потому что он делает добро. Это беззлобный персонаж, который заслуживает чуть больше везения. Для артиста это роль мечты", - поделился с журналистами Антон Шагин.

Фильм создавался компанией СТВ, компанией CGF, каналом "Россия-1" при поддержке Фонда кино, продюсерами также выступили Александр Горохов и Антон Златопольский.