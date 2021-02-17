Более 1 тыс. пострадавших из-за пандемии кинотеатров получили финансовую поддержку

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. кинотеатров получили средства, которые выделило правительство из резервного фонда на поддержку киноиндустрии, пострадавшей в период пандемии. Об этом журналистам сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Еще одно радостное событие для всех кинотеатров. В первую очередь для сетей. Та самая первая часть средств, выделенная правительством в поддержку, полностью распределена. 2,1 млрд рублей получили 643 организации. Это означает, что более 1 тыс. кинотеатров поддержано. Все заявки, поданные в Фонд кино, были удовлетворены. И это такая очень важная для нас веха поддержки в постпандемийное время. Теперь 2,1 млрд ждут наши российские продюсеры, которые также вышли в такое непростое для нас время", - сказала Любимова.

Ранее Минкультуры сообщило, что поддержка правительства РФ в размере 4,2 млрд рублей будет распределена организациям кинематографии через Фонд кино. Фонд завершил отбор организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов, 31 декабря 2020 года. Вторую часть суммы получат производители фильмов.

Как пояснили в Минкультуры, средства в объеме 2,1 млрд рублей предоставлены на содержание и развитие материально-технической базы, оплату труда работников, уплату налогов и сборов, страховые взносы, аренду и содержание имущественных комплексов, а также на погашение задолженности, возникшей в связи с временным приостановлением и ограничениями деятельности в области кинотеатрального проката в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.