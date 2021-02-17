Нижний Новгород впервые примет гастрольную программу "Золотой маски"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 февраля. /ТАСС/. Гастрольная программа спектаклей-лауреатов премии "Золотая маска" впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Как сообщает в среду пресс-служба правительства Нижегородской области, показ спектаклей реализуют в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода при поддержке федерального Министерства культуры.

"В Нижнем Новгороде гастрольный проект фестиваля "Золотая маска" пройдет впервые. Помимо показа спектаклей, в дни фестиваля запланирована обширная образовательная программа: обучающие мастер-классы для профессионалов и открытые лекции для тех, кто интересуется театральным искусством", - приводятся слова заместителя министра культуры Нижегородской области Елены Лупиной.

По данным пресс-службы, с 21 июня по 31 августа на сценах нижегородских театров выступят артисты московских и новосибирского театров. Московский театр "Мастерская П.Н. Фоменко" даст спектакль "Сон в летнюю ночь", "Центр драматургии и режиссуры" представит пьесу "Старый дом", Театр наций - "Иранскую конференцию". Новосибирский театр "Красный факел" покажет спектакль "Дети солнца", взявший премию в 2020 году.

Премию "Золотая маска" учредили в 1993 году Союзом театральных деятелей России по инициативе и при участии его председателя, народного артиста СССР Михаила Ульянова. Соорганизатором премии до 2018 года также было Министерство культуры РФ.