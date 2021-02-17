Исполнительный директор МХАТ им. Горького Ярошевская покинула свой пост

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор Московского художественного академического театра имени Горького Татьяна Ярошевская оставила свой пост. И.о. исполнительного директора стал Олег Михайлов, сообщили ТАСС в пресс-службе театра в среду.

"Исполняющим обязанности исполнительного директора МХАТ им. М. Горького сегодня на собрании труппы объявлен Олег Михайлов, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что это совместное решение Ярошевской и художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Ярошевская была исполнительным директором МХАТ им. Горького с сентября 2019 года.

Михайлов, который стал и.о. исполнительного директора, пришел в МХАТ в 2019 году. До этого служил в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского почти 40 лет, последние 10 лет - директором театра. Работал над созданием и открытием музея-квартиры Александра Солженицына в качестве директора музея. Имеет звание заслуженный работник культуры, благодарности президента и правительства Москвы.