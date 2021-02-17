В Туле летом пройдет международный фестиваль "Театральный дворик"

ТУЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Международный фестиваль уличных театров "Театральный дворик" проведут с 15 по 18 июля на площадках в Музейном квартале Тулы, Казанской набережной и в отдаленных районах города.Об этом рассказала ТАСС в среду менеджер фестиваля Ольга Глущенко.

"В этом году [фестиваль] продлится четыре дня - с 15 по 18 июля, планируются площадки в Музейном квартале на улице Металлистов, на Казанской набережной Упы, еще хотим ввести площадки в районах Тулы, покажем спектакли в отдаленных частях города. Если не будет послаблений по ограничениям из-за пандемии, то тогда мероприятия будут организованы таким образом, чтобы не создавать одномоментного скопления зрителей, например, проводить карнавальные шествия, чтобы все было в движении", - сказала Глущенко.

Она отметила, что с 17 февраля начался прием заявок на участие в фестивале, он продлится до 15 мая.

Летом 2020 года из-за действовавших ограничений на массовые мероприятия "Театральный дворик" не проводился в своем традиционном формате, представления прошли на нескольких площадках в рамках празднования Дня города Тулы и 500-летия Тульского кремля в сентябре.

"Театральный дворик" - второй по масштабу фестиваль уличных театров в России после фестиваля в Архангельске. Впервые его провели в Туле в 2011 году, мероприятия проходят в один из летних месяцев, их участниками в разные годы становились театральные коллективы из России, Испании, США, Швеции, Белоруссии и других стран.