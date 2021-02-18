Мрачный Мадс Миккельсен и красочный "Конек-горбунок": что смотреть в кино

На этой неделе в прокат выходит яркая сказка "Конек-горбунок" по произведению Петра Ершова, мрачный рождественский фильм с Мадсом Миккельсеном в необычном амплуа, яркий хоррор с Хлоей Грейс Морец, перемонтированная версия "Необратимости" Гаспара Ноэ, комедийный триллер с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем и комедия с Дмитрием Нагиевым. "Конек-горбунок" Не успело еще до конца отгреметь невероятно успешное продолжение фильма "Последний богатырь", как российским зрителям предоставляют новую возможность отвлечься от бесконечной зимы — в сказке "Конек-горбунок" по одноименному произведению Петра Ершова. За фильм ответственен главный киносказочник страны Сергей Сельянов и режиссер Олег Погодин.

Описание Кадр из фильма "Конек-горбунок" © Sony pictures production

Сюжет картины представляет собой вольный пересказ известных всем приключений. Иван-дурак в исполнении Антона Шагина находит себе незаменимого помощника — Конька-горбунка (персонаж хоть и нарисованный, но сыгранный и озвученным Павлом Деревянко). Вместе они поступают на службу к Царю-самодуру (Михаил Ефремов), который, подстрекаемый хитрым Спальником (Ян Цапник), дает Ивану все более сложные задания. После появления трейлера фильма многие начали сравнивать его со "Шрэком": неказистый конек похож на осла, а главное задание героев по поиску Царевны для женитьбы Царя уж больно напоминает сюжет известного мультфильма. Но богатый сказочный мир Ершова и невероятные костюмы, созданные Надеждой Васильевой, сделали картину яркой и самобытной. Даже с налетом злободневности. Над спецэффектами тоже пришлось попотеть: картину снимали полностью в павильоне, и по словам продюсера Александра Горохова, в ней 95%, а то и 99% компьютерной графики. То есть без нее не обошлось практически ни одного кадра. Как отметил режиссер Олег Погодин, от оригинала фильм отличает не только прозаическая форма вместо поэтической, но и фокус истории: "Некоторые коллизии литературного оригинала заменены, потому что мы пытались всей истории задать немного другое направление. Сказка Ершова больше о дружбе Ивана и Конька. У нас все это, конечно же, осталось, но плюс значительно укрупнилась линия любви Ивана к Царь-девице. Наше кино — о дружбе и любви". "Рыцари справедливости" Фильм датчанина Андерса Томаса Йенсена, с одной стороны, немного опоздал со временем проката, с другой — идеально подойдет тем, кто скучает по Рождеству и Новому году. Правда, "Рыцари справедливости" при всем желании не назовешь традиционным рождественским фильмом. Режиссер в своей фирменной нигилистической манере говорит о том, что справедливости нет, жизнь хаотична и случайна, а зло далеко не всегда то, чем кажется.

Описание Кадр из фильма "Рыцари справедливости" © Capella film

Любимец публики Мадс Миккельсен предстает в необычном для себя амплуа. Он играет сурового и неразговорчивого военного Маркуса, который теряет жену в железнодорожной катастрофе. И быть может, эта трагедия не просто случайность. По крайней мере, так утверждает математик Отто. Вместе со своими друзьями, двумя хакерами-неудачниками, он предлагает Маркусу отомстить тем, кто ответственен за смерть его жены. Но всю эту затею нужно как-то скрыть от дочери Маркуса, которая пытается отправить отца на психотерапию. В итоге все вместе они превращаются в необычную дисфункциональную семью, и совместная жизнь учит героев терпению и взаимопониманию.

Несмотря на мрачность и изрядную долю черного юмора, посыл Йенсена очень даже рождественский: когда все вокруг теряет смысл, последняя надежда людей — в любви к ближнему своему, ну и, конечно, в юморе. Режиссер уверен, что ирония к себе и происходящему всегда спасает

"Воздушный бой" Новозеландский режиссер китайского происхождения Розанна Лян сняла стильный хоррор в антураже Второй мировой войны, который практически целиком держится на одной актрисе — Хлое Грейс Морец.

Описание Кадр из фильма "Воздушный бой" © Экспонента Фильм

В разгар войны капитан Мод Гарднер садится на борт бомбардировщика B-17 "Летающая крепость" с секретным грузом. Команда, целиком состоящая из мужчин, не воспринимает всерьез ни Гарднер, ни ее миссию, и практически сразу же отправляет девушку под брюхо самолета, поближе к пулеметам. То и дело капитан замечает какое-то странное движение в облаках и пытается предупредить об этом экипаж. Тот, конечно, не верит впечатлительной женщине — и очень зря. Несмотря на то что большую часть фильма мы видим в кадре только Морец, Лян благодаря хорошему сценарию и умению создавать саспенс удается держать зрителей в постоянном напряжении. В третьем акте она и вовсе отпускает вожжи и ударяется в кровавое неконтролируемое веселье. "Воздушный бой" — прежде всего развлекательный фильм, поэтому не стоит искать в нем какие-то глубинные смыслы, все они лежат на поверхности. Тайну секретного груза разгадать тоже очень легко. Но это весело, смело и красиво и служит еще одним ярким доказательством того, что Джеймса Бонда легко могла бы сыграть женщина. "Необратимость. Полная инверсия" Гаспара Ноэ никогда не бывает много! На этот раз мастер и провокатор решил перевернуть свой культовый фильм "Необратимость" с ног на голову, точнее, наоборот, с головы на ноги, и показать его в хронологическом порядке. "Необратимость" до сих пор остается чуть ли не главной страшилкой Каннского фестиваля, и посоревноваться с Ноэ в количестве шок-контента на один кадр может, наверное, только Ларс фон Триер. Во время премьеры картины на смотре половина зала ушла, а трети стало плохо. Но не будет преувеличением сказать, что режиссер именно этого и добивался.

Описание Кадр из фильма "Необратимость: полная инверсия" © A-One

Оригинальный фильм состоит из 13 эпизодов, которые смонтированы в обратном хронологическом порядке. После того как на девушку (Монику Беллуччи) зверски нападают и насилуют в переходе, ее нынешний (Венсан Кассель) и бывший (Альбер Дюпонтель) бойфренды решают найти обидчика и отомстить ему. Ноэ ведет зрителей от ужаса к надежде, запутывая и заставляя гадать, какой же на самом деле была эта история.

Можно подумать, что перемонтированная версия сделана для тех, кто ничего не понял, но на самом деле ее можно воспринимать как отдельный фильм. Не зря режиссеры любят повторять, что создание фильма происходит на его монтаже и из одного и того же материала можно смонтировать абсолютно разные произведения. Так произошло и с "Необратимостью". Благодаря новой хронологии история и герои раскрываются с другой стороны, а эмоции проживаются совершенно по-новому

"Необратимость" была головоломкой. Теперь это диптих, как на старой пластинке: сторона Б — это ремикс, менее концептуальный, чем композиция на стороне А, но с более отчетливыми голосами, которые придают словам смысловую неизбежность", — отмечает режиссер. "Аферистка" Британский режиссер Дж. Блэйксон снял парочку посредственных студийных триллеров и вот наконец решил сделать что-то свое. Чем-то своим оказался комедийный триллер о жадности. Розамунд Пайк играет холодную и расчетливую Марлу Грейсон, которая использует недостатки американской социальной системы опеки в свою пользу. Когда пожилые люди больше не могут заботиться о себе, государство назначает им опекуна, который вправе распоряжаться жизнью и имуществом своих подопечных. Марла вычисляет выгодных потенциальных "клиентов" (а лучше сказать — заложников), отправляет их в дом престарелых, а их деньги забирает себе.

Описание Кадр из фильма "Аферистка" © Кинокомпания "Вольга"

Одной из ее жертв становится примерная и богатая женщина Дженнифер (Дайэнн Уист), но на ней схема аферистки ломается — у ее новой подопечной есть властный покровитель в лице русского мафиози Питера Динклэйджа. "Аферистка" — стилизованный криминальный фильм о том, кто кого перехитрит. Пайк идеальна для этой роли — ей не впервой играть циничных, независимых женщин, не привыкших размениваться по мелочам. Нам сразу дают понять, что главная героиня — не самый приятный человек, пользующийся слабостью пожилых людей, так что, несмотря на ее ум, смелость и силу, сочувствовать ей не получается. Когда она встречается с Динклэйджем, первым достойным соперником, начинается остроумная борьба между ними. Но при этом в этой борьбе абсолютно некому сопереживать. Фильм превращается в противостояние двух нелицеприятных людей, место которым — за решеткой, а его главная мораль состоит в том, что жадная капиталистическая система похуже любой старорежимной мафии. "Спасите Колю!" Режиссер сериала "Физрук" Дмитрий Губарев снова объединился с Дмитрием Нагиевым, чтобы снять духоподъемную и не очень заковыристую комедию ко Дню защитника Отечества.

Описание Кадр из фильма "Спасите Колю!" © Disney