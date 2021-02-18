Мрачный Мадс Миккельсен и красочный "Конек-горбунок": что смотреть в кино

На этой неделе в прокат выходит яркая сказка "Конек-горбунок" по произведению Петра Ершова, мрачный рождественский фильм с Мадсом Миккельсеном в необычном амплуа, яркий хоррор с Хлоей Грейс Морец, перемонтированная версия "Необратимости" Гаспара Ноэ, комедийный триллер с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем и комедия с Дмитрием Нагиевым.
"Конек-горбунок"
Не успело еще до конца отгреметь невероятно успешное продолжение фильма "Последний богатырь", как российским зрителям предоставляют новую возможность отвлечься от бесконечной зимы — в сказке "Конек-горбунок" по одноименному произведению Петра Ершова. За фильм ответственен главный киносказочник страны Сергей Сельянов и режиссер Олег Погодин.
Сюжет картины представляет собой вольный пересказ известных всем приключений. Иван-дурак в исполнении Антона Шагина находит себе незаменимого помощника — Конька-горбунка (персонаж хоть и нарисованный, но сыгранный и озвученным Павлом Деревянко). Вместе они поступают на службу к Царю-самодуру (Михаил Ефремов), который, подстрекаемый хитрым Спальником (Ян Цапник), дает Ивану все более сложные задания.
После появления трейлера фильма многие начали сравнивать его со "Шрэком": неказистый конек похож на осла, а главное задание героев по поиску Царевны для женитьбы Царя уж больно напоминает сюжет известного мультфильма. Но богатый сказочный мир Ершова и невероятные костюмы, созданные Надеждой Васильевой, сделали картину яркой и самобытной. Даже с налетом злободневности. Над спецэффектами тоже пришлось попотеть: картину снимали полностью в павильоне, и по словам продюсера Александра Горохова, в ней 95%, а то и 99% компьютерной графики. То есть без нее не обошлось практически ни одного кадра.
Как отметил режиссер Олег Погодин, от оригинала фильм отличает не только прозаическая форма вместо поэтической, но и фокус истории: "Некоторые коллизии литературного оригинала заменены, потому что мы пытались всей истории задать немного другое направление. Сказка Ершова больше о дружбе Ивана и Конька. У нас все это, конечно же, осталось, но плюс значительно укрупнилась линия любви Ивана к Царь-девице. Наше кино — о дружбе и любви".
"Рыцари справедливости"
Фильм датчанина Андерса Томаса Йенсена, с одной стороны, немного опоздал со временем проката, с другой — идеально подойдет тем, кто скучает по Рождеству и Новому году. Правда, "Рыцари справедливости" при всем желании не назовешь традиционным рождественским фильмом. Режиссер в своей фирменной нигилистической манере говорит о том, что справедливости нет, жизнь хаотична и случайна, а зло далеко не всегда то, чем кажется.
Любимец публики Мадс Миккельсен предстает в необычном для себя амплуа. Он играет сурового и неразговорчивого военного Маркуса, который теряет жену в железнодорожной катастрофе. И быть может, эта трагедия не просто случайность. По крайней мере, так утверждает математик Отто. Вместе со своими друзьями, двумя хакерами-неудачниками, он предлагает Маркусу отомстить тем, кто ответственен за смерть его жены. Но всю эту затею нужно как-то скрыть от дочери Маркуса, которая пытается отправить отца на психотерапию. В итоге все вместе они превращаются в необычную дисфункциональную семью, и совместная жизнь учит героев терпению и взаимопониманию.
"Воздушный бой"
Новозеландский режиссер китайского происхождения Розанна Лян сняла стильный хоррор в антураже Второй мировой войны, который практически целиком держится на одной актрисе — Хлое Грейс Морец.
В разгар войны капитан Мод Гарднер садится на борт бомбардировщика B-17 "Летающая крепость" с секретным грузом. Команда, целиком состоящая из мужчин, не воспринимает всерьез ни Гарднер, ни ее миссию, и практически сразу же отправляет девушку под брюхо самолета, поближе к пулеметам. То и дело капитан замечает какое-то странное движение в облаках и пытается предупредить об этом экипаж. Тот, конечно, не верит впечатлительной женщине — и очень зря.
Несмотря на то что большую часть фильма мы видим в кадре только Морец, Лян благодаря хорошему сценарию и умению создавать саспенс удается держать зрителей в постоянном напряжении. В третьем акте она и вовсе отпускает вожжи и ударяется в кровавое неконтролируемое веселье. "Воздушный бой" — прежде всего развлекательный фильм, поэтому не стоит искать в нем какие-то глубинные смыслы, все они лежат на поверхности. Тайну секретного груза разгадать тоже очень легко. Но это весело, смело и красиво и служит еще одним ярким доказательством того, что Джеймса Бонда легко могла бы сыграть женщина.
"Необратимость. Полная инверсия"
Гаспара Ноэ никогда не бывает много! На этот раз мастер и провокатор решил перевернуть свой культовый фильм "Необратимость" с ног на голову, точнее, наоборот, с головы на ноги, и показать его в хронологическом порядке.
"Необратимость" до сих пор остается чуть ли не главной страшилкой Каннского фестиваля, и посоревноваться с Ноэ в количестве шок-контента на один кадр может, наверное, только Ларс фон Триер. Во время премьеры картины на смотре половина зала ушла, а трети стало плохо. Но не будет преувеличением сказать, что режиссер именно этого и добивался.
Оригинальный фильм состоит из 13 эпизодов, которые смонтированы в обратном хронологическом порядке. После того как на девушку (Монику Беллуччи) зверски нападают и насилуют в переходе, ее нынешний (Венсан Кассель) и бывший (Альбер Дюпонтель) бойфренды решают найти обидчика и отомстить ему. Ноэ ведет зрителей от ужаса к надежде, запутывая и заставляя гадать, какой же на самом деле была эта история.
"Необратимость" была головоломкой. Теперь это диптих, как на старой пластинке: сторона Б — это ремикс, менее концептуальный, чем композиция на стороне А, но с более отчетливыми голосами, которые придают словам смысловую неизбежность", — отмечает режиссер.
"Аферистка"
Британский режиссер Дж. Блэйксон снял парочку посредственных студийных триллеров и вот наконец решил сделать что-то свое. Чем-то своим оказался комедийный триллер о жадности.
Розамунд Пайк играет холодную и расчетливую Марлу Грейсон, которая использует недостатки американской социальной системы опеки в свою пользу. Когда пожилые люди больше не могут заботиться о себе, государство назначает им опекуна, который вправе распоряжаться жизнью и имуществом своих подопечных. Марла вычисляет выгодных потенциальных "клиентов" (а лучше сказать — заложников), отправляет их в дом престарелых, а их деньги забирает себе.
Одной из ее жертв становится примерная и богатая женщина Дженнифер (Дайэнн Уист), но на ней схема аферистки ломается — у ее новой подопечной есть властный покровитель в лице русского мафиози Питера Динклэйджа.
"Аферистка" — стилизованный криминальный фильм о том, кто кого перехитрит. Пайк идеальна для этой роли — ей не впервой играть циничных, независимых женщин, не привыкших размениваться по мелочам. Нам сразу дают понять, что главная героиня — не самый приятный человек, пользующийся слабостью пожилых людей, так что, несмотря на ее ум, смелость и силу, сочувствовать ей не получается. Когда она встречается с Динклэйджем, первым достойным соперником, начинается остроумная борьба между ними. Но при этом в этой борьбе абсолютно некому сопереживать. Фильм превращается в противостояние двух нелицеприятных людей, место которым — за решеткой, а его главная мораль состоит в том, что жадная капиталистическая система похуже любой старорежимной мафии.
"Спасите Колю!"
Режиссер сериала "Физрук" Дмитрий Губарев снова объединился с Дмитрием Нагиевым, чтобы снять духоподъемную и не очень заковыристую комедию ко Дню защитника Отечества.
Нагиеву, мягко говоря, не впервой играть характерных персонажей — при взгляде на него невольно вспоминаешь всех его героев из шоу "Осторожно, модерн!". Его персонаж из "Спасите Колю!" тоже бы прекрасно туда вписался. Михаил Иванович — прямолинейный и строгий начальник военкомата, которому нравится, чтобы все было "по-военному и лаконично". Также лаконично он обходится и со всеми потенциальными женихами своей уже повзрослевшей дочки Маши, которую он воспитывал в одиночку. Всех Машиных ухажеров он отправляет на армейскую службу в какой-нибудь удаленный уголок России. Правда, в один прекрасный день дочери это надоедает и она решается на шантаж. Кроме Нагиева роли в фильме исполнили Анна Родоная, Кузьма Сапрыкин, Иван Злобин, Нонна Гришаева и Галина Польских.
Тома Ходова