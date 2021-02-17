Питчинг российских и международных кинофестивалей может появиться в 2022 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила с 2022 года проводить питчинг российских и международных смотров, претендующих на господдержку. Об этом она сказала на заседании Кинофестивального совета в среду.

Любимова сообщила, что в этом году в Минкультуры поступило более 100 заявок на поддержку кинофестивалей. "Думаю, со следующего года введем очную форму защиты, чтобы наши замечательные организаторы представили фестивали. Мы создадим критерии питчинга. Посмотрим, что представят нам в 2022 году", - сказала Любимова.

Министр отметила, что фестивали становятся ресурсной площадкой для обсуждения вопросов и решения проблем киноотрасли, и предложила обратить внимание на географический аспект. "Нам очень важно сфокусироваться не на городах-миллионниках, а сделать так, чтобы у нас действительно появилась фестивальная карта, чтобы эти мероприятия соответствовали уровню, и повестка была актуальной, вне зависимости от региона", - пояснила она, указав на необходимость посещать региональные фестивали.

Заседания совета проходят ежегодно на протяжении более чем 10 лет, эксперты, входящие в его состав, рассматривают заявки, поданные организациями кинематографии, которые претендуют на получение финансирования на проведение кинофестивалей на территории РФ.

Экспертами совета выступают гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, продюсеры Алексей Агранович, Екатерина Филиппова, кинокритики Константин Шавловский и Петр Шепотинник и другие.