{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Воронеже впервые пройдут гастроли Большого театра

В рамках Платоновского фестиваля спектакль "Укрощение строптивой" можно будет увидеть в исполнении Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова

ВОРОНЕЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Международный Платоновский фестиваль искусств, который ежегодно проходит в Воронеже с 2010 года, впервые представит в своей программе гастроли Большого театра, которые состоятся в воронежском театре оперы и балета 16-17 апреля. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба фестиваля.

"XI Платоновский фестиваль искусств представит первый проект 2021 года - балет Жана-Кристофа Майо "Укрощение строптивой" в исполнении балетной труппы Большого театра. Показы балета пройдут в Воронеже 16 и 17 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавил на пресс-конференции в среду художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков, в Воронежской области из-за пандемии коронавируса разрешили заполнять зрительные залы в театрах не более чем на 80%. Но, по словам Бычкова, на гастрольные спектакли Большого театра при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации будут продавать 100% мест в зале. Он добавил, что балет пройдет в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра, но под управлением приглашенного дирижера Большого театра Алексея Репникова.

По данным пресс-службы фестиваля, спектакль "Укрощение строптивой" можно будет увидеть в исполнении двух разных составов артистов Большого театра, в том числе с участием Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова, которые за исполнение партий Катарины и Петруччо отмечены званиями лауреатов национальной театральной премии "Золотая маска".

Международный Платоновский фестиваль искусств создали в 2010 году, он посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951) и проводится в Воронеже в июне в течение двух недель. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль прошел в сентябре без участия иностранных артистов. Ежегодно фестиваль посещают порядка 100 тыс. человек, планируется около 100 мероприятий по направлениям: "Музыка", "Выставки", "Литература". На фестивале вручают Платоновскую премию в области литературы и искусства, в числе ее лауреатов театральный художник и писатель Эдуард Кочергин, актриса Алла Демидова, режиссер Анатолий Васильев.

Теги
РоссияВоронежская область
Минкультуры получило 15 заявок от кандидатов на пост главы Росгосцирка
По результатам тестирования во второй этап конкурса допущено 12 кандидатов
Читать полностью