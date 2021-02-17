В Воронеже впервые пройдут гастроли Большого театра

ВОРОНЕЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Международный Платоновский фестиваль искусств, который ежегодно проходит в Воронеже с 2010 года, впервые представит в своей программе гастроли Большого театра, которые состоятся в воронежском театре оперы и балета 16-17 апреля. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба фестиваля.

"XI Платоновский фестиваль искусств представит первый проект 2021 года - балет Жана-Кристофа Майо "Укрощение строптивой" в исполнении балетной труппы Большого театра. Показы балета пройдут в Воронеже 16 и 17 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавил на пресс-конференции в среду художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков, в Воронежской области из-за пандемии коронавируса разрешили заполнять зрительные залы в театрах не более чем на 80%. Но, по словам Бычкова, на гастрольные спектакли Большого театра при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации будут продавать 100% мест в зале. Он добавил, что балет пройдет в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра, но под управлением приглашенного дирижера Большого театра Алексея Репникова.

По данным пресс-службы фестиваля, спектакль "Укрощение строптивой" можно будет увидеть в исполнении двух разных составов артистов Большого театра, в том числе с участием Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова, которые за исполнение партий Катарины и Петруччо отмечены званиями лауреатов национальной театральной премии "Золотая маска".

Международный Платоновский фестиваль искусств создали в 2010 году, он посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951) и проводится в Воронеже в июне в течение двух недель. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль прошел в сентябре без участия иностранных артистов. Ежегодно фестиваль посещают порядка 100 тыс. человек, планируется около 100 мероприятий по направлениям: "Музыка", "Выставки", "Литература". На фестивале вручают Платоновскую премию в области литературы и искусства, в числе ее лауреатов театральный художник и писатель Эдуард Кочергин, актриса Алла Демидова, режиссер Анатолий Васильев.