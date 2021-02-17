Водолазкин назвал спектакль "Сатирикона" "Близкие друзья" точным попаданием в идею повести

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Спектакль "Близкие друзья", поставленный Сергеем Сотниковым в Российском государственном театре "Сатирикон" по повести Евгения Водолазкина, стал точным отражением идей и смыслов, заложенных автором. Такое мнение выразил сам Водолазкин после пресс-показа.

"Для меня ценность этого спектакля среди прочего состоит в том, что он уходит от прямого следования тексту, и он совершенно иначе - театральными средствами - все выражает. Но он выражает очень точно то, что я хотел сказать и сказал", - сказал он журналистам.

Водолазкин отметил, что спектакль "без слез смотреть невозможно". "Я знаю материал, но для меня это было совершенным откровением. Здесь не только чувства и энергия актеров, но и потрясающая техника - актерская и режиссерская. Это то, что называется культурой театра, культурой постановки. Кроме того, это по-человечески великолепно сделано и сыграно", - считает автор.

Он добавил, что в спектакле отражено человеческое начало, его идея, что человек всегда должен оставаться человеком, несмотря на страшные события, катастрофы мировой истории. Премьерные показы спектакля пройдут 18, 19 и 20 февраля на сцене Центрального дома актера (ул. Арбат, 35).

История рассказывает о жизни трех друзей из Мюнхена. Один из героев, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда, спустя десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь еще раз. В ролях заняты артисты театра Даниил Пугаев, Ярослав Медведев, Алена Разживина, Павел Алексеев, Ульяна Лисицина. На написание повести Водолазкина вдохновила статья в немецкой газете о двух сослуживцах, которые воевали на Восточном фронте. Когда один погиб, другой запаял его в цинковый гроб и возил по фронтам до тех пор, пока не удалось найти самолет и отправить тело покойного вдове в Германию.