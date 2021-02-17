Спорные предметы с выставки Фаберже в Эрмитаже пройдут дополнительную экспертизу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Предметы с выставки Карла Фаберже, которая проводится в Государственном Эрмитаже, пройдут дополнительную экспертизу в лабораториях музея, чтобы специалисты смогли доподлинно изучить историю их создания. Об этом сказал в среду генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время онлайн-конференции о работе лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов Эрмитажа.

По данным пресс-службы музея, после открытия в ноябре выставки "Фаберже ювелир Императорского двора" в Эрмитаж поступило письмо, автор которого заявил о том, что в экспозиции есть сомнительные предметы, которые не являются изделиями Дома Фаберже.

"Всякая новая вещь, которая появляется сейчас, когда есть и спрос, и предложение, вызывает всегда вопросы. Есть документы, технологии и искусствоведческий анализ в контексте. Эрмитаж - это тот контекст, в котором помещенные вещи начинают быть видны лучше и понятнее. Рядом с эрмитажными вещами в залах можно смотреть и рассуждать, соответствуют они или нет. Важное направление работы - это изучение документов, связанных с новыми появившимися вещами. Замечу, что по всем этим документам есть архивные ссылки, и мы это будем изучать и дальше", - сказал Пиотровский, говоря о работе музея, которая идет вокруг выставки.

Он отметил, что изучение вещей, которые считаются изделиями знаменитого ювелирного дома, позволит выявить, когда и где их создали, поскольку существует проблема тиражирования. "Очень много вещей многократно повторялось. Вопрос, что повторялось, где повторения современные, где повторения поздние. Это все обсуждается, это темы, о которых интересно говорить", - отметил он.

По словам Пиотровского, референтный центр отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа располагает оборудованием и технологиями, которые позволят досконально изучить поступившие на выставку предметы, и результаты этих научных исследований опубликуют.

В начале марта Эрмитаж организует конференцию по ювелирному искусству, где целый день посвятят Фаберже. Там будут доклады, связанные с анализом, историей вещей Фаберже, сказал Пиотровский.

Выставка Фаберже

Выставка в Гербовом зале Зимнего дворца о мастерстве Карла Фаберже открылась в Эрмитаже 25 ноября и будет действовать до середины марта. Ее подготовили совместно музеями России и Германии. В нее вошли предметы из эрмитажного собрания, музейных коллекций Павловска и Петергофа, а также частных музеев - Музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), Русского национального музея в Москве и Музея христианской культуры в Петербурге.

В составе экспозиции подарочные и личные вещи монарших особ работы фирмы Фаберже - диадемы, броши, браслеты, предметы быта и интерьера, которые располагались в жилых помещениях в императорских резиденциях, изделия, предназначавшиеся для дипломатических подарков.