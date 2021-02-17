Петербургские музеи реализуют совместный выставочный проект к 350-летию с рождения Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф", Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина и Государственный Русский музей реализуют совместный выставочный проект, посвященный 350-летию со дня рождения Петра Великого. Его предварительная концепция, которую представили журналистам в среду, предполагает частичное воссоздание выставки 1872 года, инициированной Александром II к 200-летию с рождения Петра.

В XIX веке празднование юбилея Петра проходило в формате масштабного народного праздника, отражавшего дух времени и крупные победы первого императора России. Частью его программы являлась выставка в Санкт-Петербурге. На ней в специальных павильонах были представлены 30 картин, которые демонстрировали важнейшие события военной истории России, связанные с именем Петра I. Из них к настоящему времени сохранились 14, они содержатся в фондах Русского музея. Восстановить иконографию 16 утраченных картин помогли три издания 1872 года.

"Мы решили, что это будет уникальная возможность для современных художников выступить авторами работ на тему, заданную Александром II. 14 картин Русского музея, которые сохранились, будут воссозданы в цифровом формате. И 16 из 30 картин будут воссозданы с использованием аналогий, но это будет абсолютно свободная творческая работа для современных художников на заданную тему", - рассказала на пресс-конференции генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая.

Проект, ставший результатом обширной научной работы и объединения усилий трех ведущих учреждений культуры, предполагает историческую реконструкцию выставки 1872 года с размещением каждой картины в отдельном декоративном павильоне и создание центрального информационного павильона. 16 картин, которые будут посвящены ярким событиям из жизни и деятельности Петра Великого, создадут современные художники - выпускники Санкт-Петербургской Академии художеств. К выставке планируется издать памятный альбом, в который также войдут подготовительные рисунки к полотнам из коллекции Русского музея, недавно обнаруженные в фондах ГМЗ "Петергоф". По этим эскизам в том числе будут работать художники академии.

Открытие выставки "Тридцать картин из жизни Петра Великого" запланировано на июнь 2022 года, ее создание будет вестись на благотворительные средства. По словам Кальницкой, цели проекта - отдать дань уважения Петру Великому, рассказать об основных проведенных им преобразованиях, а также возродить традицию массового городского исторического праздника. "Нам показалось что это проект абсолютно инновационный и абсолютно современный. Смею верить, что у нас это получится", - сказала она.

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский отметил, что участие в проекте предоставит возможность преподавателям вуза, "ощутив масштаб темы, продемонстрировать мастерство". "Получается консолидация художников, воспитанников академии - академиков, профессоров, молодых педагогов, интересующихся русской историей и ощущающих актуальность исторических сюжетов", - считает он. По мнению проректора академии по научной работе Юрия Боброва, благодаря соединению в одном пространстве картин XIX века и работ современных мастеров, проект в буквальном смысле станет "связью времен".

О юбилее Петра Великого

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Петербурге юбилею его основателя будут посвящены крупнейшие городские мероприятия, в том числе День города - 27 мая, а также "Ночь музеев" 2022 года. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.