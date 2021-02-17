Фильм о создателе первого русского театра презентовали в Москве

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм ярославского журналиста Марины Смарагдовой о создателе первого русского театра Федоре Волкове презентовали в Центре изучения истории и наследия Златоустовского монастыря в Москве, на территории обители в 1763 году Волков был похоронен. Об этом сообщила в среду пресс-служба Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова.

"Фильм о Федоре Волкове презентован в Москве в Златоустовском монастыре - месте упокоения основателя русского театра. Фильм рассказывает о жизни основателя русского театра, мифах и легендах, связанных с его делами и судьбой", - говорится в сообщении.

"Федор Волков" был представлен участникам научно-практической конференции "Златоустовские чтения", которая ежегодно проходит в Москве в Центре изучения истории и наследия Златоустовского монастыря.

Фильм станет частью совместного проекта Волковского театра и издательского дома "Ярослав Мудрый". В рамках проекта также будет выпущена книга о Волкове, ее презентация запланирована на конец июня.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".