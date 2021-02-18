В Москве представят спектакль о поэтах-фронтовиках Михаиле Светлове и Иосифе Уткине

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского продолжает масштабный просветительский проект "Лента поэзии". В четверг в рамках этого цикла состоится вечер, посвященный творчеству двух известнейших советских поэтов-фронтовиков Михаила Светлова (1903-1964) и Иосифа Уткина (1903-1944), сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валентина Иванова.

"Лента поэзии" - это цикл литературно-театральных вечеров, каждый из которых посвящен творчеству одного или нескольких поэтов. Наш худрук Марк Григорьевич Розовский задумал этот проект специально для Старой сцены, ставшей экспериментальной площадкой. Целью "Ленты" ее создатели провозглашают возрождение прекрасного поэтического русского слова", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что первые спектакли проекта были посвящены Александру Пушкину, Марине Цветаевой, Сергею Есенину.

Поэтический спектакль

"Сегодня на "Ленте поэзии" очередная премьера. Это будет уже двенадцатый по счету спектакль проекта, героями которого станут поэты-фронтовики, родившиеся в один год: Иосиф Уткин и Михаил Светлов. Их творчество знали все, о них говорили, ими восхищались. Потом, как все советское, они были почти забыты. Теперь пришло время вспомнить эти имена, узнать, какими они были, услышать стихи, которые они оставили нам", - обозначила цель вечера пресс-атташе.

Своими мыслями о Светлове и Уткине поделился также худрук театра, инициатор проекта и режиссер Марк Розовский.

"У обоих была "комсомолячья" юность, с ее романтизмом, энергетикой, наивностью. Все это сочеталось с удивительным поэтическим талантом. Оба поэта - личности крупномасштабные, люди с большим чувством юмора, живые, непосредственные. Общение с ними у современников вызывало восторг и счастье", - рассказал худрук.

Однако, по его мнению, "их похожесть чрезвычайно сомнительна, притом что в их судьбах и творчестве есть много общего". "Но так бывает именно у поэтов. Время выдвинуло их таланты, и в полную силу они раскрылись в 1920-1940-е годы прошлого века", - сказал режиссер.

"В спектакле участвуют представители разных поколений. Творчество Михаила Светлова представляет один из наиболее опытных мастеров театра "У Никитских ворот", актер Иван Власов. Стихи Иосифа Уткина читает Максим Якимов, совсем недавно окончивший театральный вуз, но уже заявивший о себе яркими ролями", - проинформировала пресс-атташе.

Она отметила, что постановку осуществил Марк Розовский. Он же выступил сценографом в соавторстве с заслуженным деятелем искусств РФ Станиславом Морозовым.