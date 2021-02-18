Театр "Сатирикон" представит первую премьеру в Доме актера на Арбате

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский государственный театр "Сатирикон" представит премьеру спектакля "Близкие друзья" по повести Евгения Водолазкина в постановке Сергея Сотникова. Показы 18, 19 и 20 февраля станут первой премьерой театра в Центральном доме актера им. Яблочкиной (ул. Арбат, 35), сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В июле 2015 года здание театра было закрыто на реконструкцию, в настоящее время спектакли большой сцены играют в здании "Планеты КВН", малой сцены - в Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой и в Доме актера. По информации пресс-службы, помимо "Близких друзей", на Арбате также можно увидеть спектакли Game over и "Однорукий из Спокана".

"В текстах Евгения Германовича [Водолазкина] есть какая-то магия, которая цепляет тебя и не оставляет до последних страниц. Самый сложный момент был для нас - восприятие Второй мировой войны с другой стороны окопа. Мы как-то очень долго к этому пристраивались, потому что понятно, что фашизм - это яд, который тогда поразил человечество. Но все-таки человек - везде человек", - рассказал Сотников журналистам.

Режиссер поделился, что не любит ставить спектакли с четко выстроенной четвертой стеной и в этой работе намеренно ее разрушает. "Мне нравится общение, потому что люди приходят в театр за коммуникацией. Это самое главное. Поэтому появляются такие выходы, когда мы не играем персонажей, не пытаемся каждой клеточкой в них войти, а смотрим на них со стороны через свою человеческую позицию. Мне кажется, это наиболее верный ход для этой истории", - отметил Сотников.

О спектакле

История рассказывает о жизни трех друзей из Мюнхена. Один из героев, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда, спустя десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь еще раз. На написание повести Водолазкина вдохновила статья в немецкой газете о двух сослуживцах, которые воевали на Восточном фронте. Когда один погиб, другой запаял его в цинковый гроб и возил по фронтам до тех пор, пока не удалось найти самолет и отправить тело покойного вдове в Германию.

В ролях заняты артисты театра Даниил Пугаев, Ярослав Медведев, Алена Разживина, Павел Алексеев, Ульяна Лисицина. Художественный руководитель театра Константин Райкин подчеркнул, что спектакль произвел на него особенно сильное впечатление.

"Я считаю, что это редкий по совершенству театральный продукт, это особый театральный язык, который действует сильнее, чем повесть, и с помощью режиссеров и актеров этот спектакль стал пронзительным, прекрасным, совершенным произведением", - считает он. Худрук добавил, что спектакль ознаменовал важный этап в его личной жизни. "Все, кто там работает, включая режиссера, это все мои ученики, мои дети. Я увидел, как мои дети выросли, и они прекрасны, они делают то, что я уже не умею, я не умею таким театральным языком говорить, так совершенно, современно, нежно, чувственно, чисто", - отметил Райкин.