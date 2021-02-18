Зимний фестиваль Башмета откроется в Сочи

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спектакль "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского по традиции откроет в четверг XIV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства.

"Традиционно фестиваль будет открываться спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и Камерного ансамбля "Солисты Москвы" 18 февраля на сцене Зимнего театра. Уже на протяжении пяти лет этот спектакль является своего рода предиктом основной программы фестиваля", - отметили организаторы.

Зрителей в этом году ждут сразу девять премьер. На гала-концерте открытия 19 февраля впервые прозвучат сочинения Габриэллы Ортиз, Валерия Воронова, Чжии Ванга и Гарета Маклернона в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы", Всероссийского юношеского симфонического оркестра, а также сопрано Аиды Гарифуллиной и скрипача Вадима Репина. Жители и гости Сочи впервые увидят музыкальный спектакль "Свидание в Москве" на музыку Александра Чайковского 22 февраля. На следующий день их ждет премьера музыкально-драматического спектакля "Корабль влюбленных". Маэстро Башмет, актер Евгений Миронов и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" 27 февраля представят публике музыкально-литературное действо "Гамлет" в постановке Марины Брусникиной.

Кроме того, в афише - "Приношение Галине Улановой" под художественным руководством Николая Цискаридзе, концерт оперных звезд "Viva Opera!" с участием Ильдара Абдразакова, вечер музыки Магриба - Северной Африки к западу от Египта - в исполнении итальянского ансамбля "Соквадро Итальяно", "Вечер Фламенко". Завершится смотр 28 февраля также премьерами - Всероссийский юношеский симфонический оркестр исполнит сочинения Шарлотты Брей и Патрика Де Клерка. Солировать будут Йенс Петер Майнц, Татьяна Самуил и Дмитрий Маслеев.

"Я каждый год жду с нетерпением наступления февраля, когда мы снова окажемся в Сочи и будем заниматься стопроцентным творчеством, даже при не стопроцентной загруженности залов, - процитировали в пресс-службе маэстро Башмета. - Каждый вечер фестиваля, я надеюсь, будет именно творческим событием, открытием и откровением, что для участников фестиваля, что для зрителей".

ТАСС выступает официальным информационным агентством мероприятия.