Netflix снимет сериал об одной из героинь "Семейки Аддамс"

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Американский стриминговый видеосервис Netflix создаст сериал о приключениях Уэнзди - персонажа "Семейки Аддамс". Об этом видеосервис сообщил в среду на своем сайте.

"Netflix и [киностудия] MGM рады сообщить о молодежном игровом комедийном сериале Wednesday, по ходу которого можно будет наблюдать путь любимой всеми девочки от мрачной выпускницы до полноценной леди", - говорится в сообщении.

Режиссером сериала станет Тим Бёртон, известный по созданию таких фильмов, как Биттлджюс (Beetlejuice, 1988), "Эдвард руки-ножницы" (Edward Scissorhands, 1990) и "Сонная Лощина" (Sleepy Hollow, 1999). Отмечается, что Бёртон - фанат "Семейки Аддамс" с детства и хотел попробовать себя в создании сериала именно по мотивам этой истории.

"Семейка Аддамс" была создана американским художником-карикатуристом Чарльзом Аддамсом в середине XX века. По мотивам приключений мрачного и пугающего обывателей семейства было снято несколько фильмов, сериалов и мультфильмов.