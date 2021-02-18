СМИ: HBO Max снимет сериал "Константин"

ТАСС, 18 февраля. /ТАСС/. Стриминговая платформа HBO Max занимается подготовкой к съемкам сериала о медиуме и экзорцисте Джоне Константине. Об этом в среду сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящее время идет поиск актера, который сыграет главную роль в грядущем проекте.

Как отмечает журнал, в сериале зрители увидят персонажа в молодости. Кроме того, подчеркивается, что проект сосредоточится на элементах хоррора, а не на религиозных аспектах.

Сообщается, что представители HBO Max отказались комментировать эту информацию.